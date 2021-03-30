В рамках 9-й Министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс", проходящей в Душанбе, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани.

Как сообщили Day.Az в МИД, Мохаммад Ашраф Гани поздравил Азербайджан с большой победой и подчеркнул, что она является победой международного права. В этой связи он передал свои особые поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стороны также отметили развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Афганистаном. Джейхун Байрамов и Мохаммад Ашраф Гани обменялись мнениями о запуске службы ASAN в Афганистане и о расширении ее деятельности в будущем, о продолжении обучения молодых афганских дипломатов в Университете ADA, а также о значимости международного транспортного коридора Ляпис-Лазурь.