По поручению Президента Ильхама Алиева уже начаты работы по созданию Центра DOST в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Затронув планы на будущее, министр отметил, что в ближайшее время в Абшеронском районе откроется очередной Центр DOST, а также рассказал о принимаемых мерах для открытия аналогичных центров в Губе, Сабирабаде, Гяндже и Сумгайыте.

"Разумеется, один из важных приоритетов в этой сфере связан с нашими освобожденными территориями. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева уже началась работа по созданию Центра DOST в Шуше", - добавил Сахиль Бабаев.