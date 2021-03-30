В Агдаме заново отстраиваются разрушенные армянами дома

Стремительными темпами продолжается строительство частных жилых домов, разрушенных ракетно-артиллерийским обстрелом оккупационной армянской армии в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Как передает Day.Az, съемочная группа Trend TV побывала в селах Чеменли и Тезекенд Агдамского района, понаблюдала за процессом строительства и побеседовала с владельцами разрушенных домов.

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