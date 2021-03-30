https://news.day.az/politics/1329628.html Новый глава Наблюдательных советов ЗАО «АЖД» и AZAL прокомментировал свое назначение
Новый глава Наблюдательных советов ЗАО «АЖД» и AZAL прокомментировал свое назначение
Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева я был назначен председателем Наблюдательных советов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и "Азербайджанские железные дороги".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Facebook написал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.
"Я постараюсь оправдать доверие, оказанное мне главой государства в очередной раз", - отметил министр.
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