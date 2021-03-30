МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2021-2022 годы

30 марта 2021 года в Душанбе на полях министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Таджикистана.

Министры обсудили вопросы таджикско-азербайджанского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, провели "сверку часов" по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций.

Собеседники договорились усилиями внешнеполитических ведомств обеспечить дальнейшее насыщение повестки дня двусторонних отношений.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Таджикистана и Министерством иностранных дел Азербайджана на 2021-2022 годы.