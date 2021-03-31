https://news.day.az/politics/1329772.html Армения не должна оставаться безнаказанной - Джейхун Байрамов
Армения не должна оставаться безнаказанной - Джейхун Байрамов
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поделился в Тwitter публикацией в связи с отмечаемым 31 марта Днем геноцида азербайджанцев, сообщает Day.Az.
"Чтя память жертв мартовской резни, мы осуждаем армянскую политику геноцида против азербайджанцев, осуществленные Арменией преступления против человечности и этнические чистки. Еще раз подчеркиваем, что во избежание повторения этих нечеловеческих преступлений Армения не должна оставаться безнаказанной", - говорится в публикации.
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