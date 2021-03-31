Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Министерство национальной обороны Турции поделилось в Twitter публикацией в связи с отмечаемым 31 марта Днем геноцида азербайджанцев, передает Day.Az.

"Мы со скорбью чтим память наших азербайджанских братьев, подвергшихся 103 года назад геноциду со стороны армянских вооруженных формирований в Баку, Шамахы, Губе, Мугане и Лянкяране. Разделяем горе наших азербайджанских братьев", - говорится в публикации.