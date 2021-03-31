https://news.day.az/politics/1329826.html Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев
Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев
Министерство национальной обороны Турции поделилось в Twitter публикацией в связи с отмечаемым 31 марта Днем геноцида азербайджанцев, передает Day.Az.
"Мы со скорбью чтим память наших азербайджанских братьев, подвергшихся 103 года назад геноциду со стороны армянских вооруженных формирований в Баку, Шамахы, Губе, Мугане и Лянкяране. Разделяем горе наших азербайджанских братьев", - говорится в публикации.
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