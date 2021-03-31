В освобожденном Карабахе очищаются от мин участки, где пройдут коммуникации

Армяне в период оккупации азербайджанских территорий минировали их в хаотичном порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам специалист Агентства Азербайджана по разминированию Азер Гусейнов.

По его словам, армяне, покидая азербайджанские земли, установили на них все имевшиеся в наличии мины.

"На пастбищах села Алханлы Физулинского района установлено множество мин. Эти земли находились под оккупацией 30 лет. Здесь установлены мины как российского, так и армянского производства", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что в настоящее время работы по разминированию в основном ведутся на тех участках, где будут проложены коммуникации.

"Основная цель на данный момент - очистить от мин участки, где будут проходить газовые, водные линии, установлены опоры ЛЭП, построены железные и автомобильные дороги", - сказал Гусейнов.