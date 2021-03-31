Военная делегация Пакистана посетила военно-учебные заведения Азербайджана

Находящаяся с рабочим визитом в Баку делегация во главе c заместителем командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Аамиром Масудом посетила Военную академию Вооруженных Сил и Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, пакистанская делегация была проинформирована о роли военно-учебных заведений в победе азербайджанской армии в Отечественной войне, реформах, проводимых в сфере армейского строительства, а также применении передового опыта ведущих стран мира в системе военного образования.

В ходе встреч с руководящим составом военно-учебных заведений были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашими странами в области военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.