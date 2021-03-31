"В этот день в 1918 году азербайджанцы были подвергнуты геноциду. Мы никогда не забывали о Ходжалинском геноциде, некоторое время назад в очередной раз почтили память его жертв. Упокой Аллах души десятков тысяч наших убитых соотечественников".

Как сообщает Day.Az, об этом на неформальной встрече лидеров Тюркского совета сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы должны быть рядом с Азербайджаном для защиты тюркского наследия в Карабахе", - подчеркнул президент Турции.