https://news.day.az/politics/1329939.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня нет никакой территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах"
Президент Ильхам Алиев: Сегодня нет никакой территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах"
Сегодня нет никакой территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
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