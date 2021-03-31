Президент Ильхам Алиев: Сегодня нет никакой территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах"

Сегодня нет никакой территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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