Армения попыталась шантажировать ОБСЕ

Есть группа вопросов особо уничижительного характера, которые стараешься не задавать даже неприятным лицам, потому что они очень обидны. Один из таких - а кто ты такой? Задавая его человеку, мы даем понять, что он пустое место. Теперь представим, насколько унизительно это должно быть для целого государства, что-то там возомнившего о себе.

30 марта Армения заблокировала процесс принятия бюджета ОБСЕ, а также мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Продлился этот демарш недолго - Еревану задали тот самый вопрос, и 31 марта бюджет и мандат миссии были утверждены. В противном случае с 1 апреля миссия автоматически прекратила бы существование, а более тысячи ее сотрудников остались без работы. В отличие от миссии ОБСЕ в бывшем карабахском конфликте, в Украине эта структура работает достаточно эффективно, и ее закрытие, особенно в момент осложнения ситуации на Донбассе, могло бы иметь негативные последствия.

В организации были очень обеспокоены этим фактом, и очень недовольны совершенно неуместным и неразумным поведением Еревана. В МИД Украины заявили, что без миссии ОБСЕ будет сложно обеспечить выполнение условий Минского мирного соглашения о прекращении огня на Донбассе. В момент, когда в Украине может вспыхнуть новая война, Армения вдруг встает в позу и блокирует важную резолюцию. Почему? В чем логика? Особой логики тут нет. Логика внешнеполитической деятельности Армении всегда выражалась в формуле "друг моего врага - мой враг". Украина всегда была на стороне Азербайджана в карабахском вопросе. Хотя Киев и пытался как-то балансировать, но симпатии и поддержка всегда были на стороне Баку. Украина однозначно и безапелляционно поддержала нашу страну с первого же дня 44-дневной войны, все дни боев украинские специалисты наблюдали за происходящим и брали военные операции азербайджанской армии на карандаш. Ереван, конечно же, был в бешенстве. И, видимо, решил отомстить. И месть получилась бы отменной, если бы Армения сама что-то представляла собой как государство и могла держать позу до конца.

Зло в Ереване затаили и на саму ОБСЕ, которая, как считают армяне, очень подвела их невмешательством в 44-дневную войну и позволила отобрать у агрессора захваченное. В принципе, у армянской стороны были основания чего-то ожидать, потому что за тридцать лет оккупантам не раз приходилось чувствовать негласную поддержку. Минская группа ОБСЕ, призванная содействовать урегулированию конфликта на основе принципов международного права, посвятила деятельность укреплению статус-кво. Поэтому с началом 44-дневной войны Ереван неоднократно взывал о помощи к европейской структуре, однако в этот раз она ничем не смогла помочь, потому что все действия Азербайджана полностью соответствовали букве и духу международного права.

Кстати, Ереван уже не в первый раз пытается нанести удар по престижу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Армения не та страна, которая способна влиять на какие-то решения Европы, но факт остается фактом.

31 декабря 2016 года, не имея на то никаких объективных причин, Армения совершенно неожиданно заблокировала продление мандата координаторов проектов ОБСЕ в Узбекистане и Кыргызстане, наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе и принятие бюджета ОБСЕ на 2016 год в целом.

Тогда Армения уперлась крепко, мол, "да, я такая". Дошло до вызова в Вену тогдашнего министра иностранных дел Эдуарда Налбандяна, которому популярно объяснили место Армении, после чего шантаж прекратился. О чем говорили с Налбандяном в австрийской столице, мы, конечно, знать не можем, но разговор вряд ли был долгим и сильно уважительным. Ереван, как всегда, не рассчитал свои силы. Если уж держишь принцип, держи его до конца или же не позорься вовсе. Блокировать решения ОБСЕ в вопросах, Армению никаким боком не касающихся и не задевающих, это можно назвать только шантажом. Армения ничего не теряла и не выигрывала от продления мандатов в Узбекистане и Кыргызстане или принятия бюджета организации. Она обязана была проголосовать за резолюции как добросовестный член международного сообщества. Но вздумала поступить иначе из чувства мести... Азербайджану.

Дело в том, что незадолго до этого постоянное представительство АР при ОБСЕ подняло вопрос нарушения ереванским офисом организации своего мандата. Офис, не полномочный вмешиваться в тему карабахского урегулирования и осуществлять какую-либо деятельность на оккупированных территориях, несколько лет организовывал работы по разминированию в Карабахе. Узнав об этом грубом нарушении, Азербайджан выразил свой протест и попросил ОБСЕ привести деятельность ереванского офиса в соответствие с мандатом. После того, как обращение Баку было принято во внимание, Ереван решил отомстить ОБСЕ блокированием мандатов миссий и бюджета. В результате эти важные миссии потеряли работоспособность и были на грани закрытия. Лишь после приглашения в Вену Налбандяна Армению вынудили отозвать свой необоснованный запрет.

Армянская сторона отыгралась за этот позор через три года. В ноябре 2019 года Армения выразила протест против присутствия турецкого офицера в Группе планирования высокого уровня ОБСЕ и не разрешила этой группе действовать. Была нарушена процедура мониторинга ОБСЕ. В этот раз месть состоялась. Однако Армения окончательно потеряла возможности рассчитывать на серьезное к себе отношение. Государство, живущее и дышащее идеями ненависти и мести, продолжает следовать завету Нжде, провозгласившего главный лозунг для армян всего мира: "ни дня без борьбы с турком". Не допустить в Группу планирования высокого уровня ОБСЕ турецкого офицера или же прикрыть ее деятельность вообще считалось святой задачей Еревана, и достижение ее было встречено армянской общественностью как большая победа. Хотя на самом деле это был позорный шаг.

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью говорить о том, что членство Армении в международных организациях не конструктивно и бесполезно для мира. Эта страна не привнесла своим членством ничего, не выдвинула ни одной важной инициативы Единственная цель - сидеть в засаде и ждать возможности погреть свою ненависть к Азербайджану и Турции. Сама не способная к инициативности и сотворчеству, армянская сторона выжидает и кидается в атаку на инициативы Баку или Анкары. Вспомним, с каким остервенением Ереван пытался блокировать инициативу Азербайджана о проведении специальной сессии ООН по такой глобальной проблеме, как COVID-19. Несмотря на то, что сама страна изнывает под тяжестью пандемии, она все равно была против. Заметим, что в этом своем нездоровом протесте Армения осталась в гордом одиночестве.

Лейла Таривердиева