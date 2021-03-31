В ВС Азербайджана организован цикл мероприятий в связи с Днем геноцида азербайджанцев

В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи со 103-й годовщиной геноцида, учиненного армянскими национал-шовинистами против азербайджанцев весной 1918 года.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны, в Отдельной общевойсковой армии, различных видах войск, объединениях, соединениях и специальных военных учебных заведениях совместно с представителями органов местной исполнительной власти и общественных структур были организованы церемонии поминовения.

С участием личного состава состоялись занятия по общественно-политической подготовке, конференции, сборы и другие специальные занятия, были организованы различные выставки, показ художественных и документальных фильмов, рассказывающих о геноциде азербайджанцев.