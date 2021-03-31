https://news.day.az/politics/1329965.html В двух городах в Карабахе будут построены Центры DOST – глава Агентства в авторском проекте «Актуально с Сахилем Керимли»
В двух городах в Карабахе будут построены Центры DOST – глава Агентства в авторском проекте «Актуально с Сахилем Керимли»
Day.Az со ссылкой на Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".
В выпуске обсуждены социальная политика Азербайджанского государства, масштабные меры, принимаемые для комфорта и удовлетворения граждан и обеспечения доступа к социальным услугам, созданные в этих целях в столице Центры DOST, цели на будущее, новые проекты, которые будут реализованы на освобожденных территориях.
В Центре DOST № 4 в Бинагадинском районе Баку, в открытии которого на днях принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, на вопросы Trend ответил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.
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