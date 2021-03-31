https://news.day.az/politics/1329965.html В двух городах в Карабахе будут построены Центры DOST – глава Агентства в авторском проекте «Актуально с Сахилем Керимли»

В двух городах в Карабахе будут построены Центры DOST – глава Агентства в авторском проекте «Актуально с Сахилем Керимли»

Политика, 31 марта 2021 19:49 278
В двух городах в Карабахе будут построены Центры DOST

Day.Az со ссылкой на Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".

В выпуске обсуждены социальная политика Азербайджанского государства, масштабные меры, принимаемые для комфорта и удовлетворения граждан и обеспечения доступа к социальным услугам, созданные в этих целях в столице Центры DOST, цели на будущее, новые проекты, которые будут реализованы на освобожденных территориях.

В Центре DOST № 4 в Бинагадинском районе Баку, в открытии которого на днях принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, на вопросы Trend ответил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

 

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Королева Елизавета II впервые очно посетила мероприятие в 2021 году 20:47, В мире 110
Новшество в связи с выплатой пенсий инвалидам 20:31, Общество 341
На заседании Оперштаба обсудили ситуацию с COVID-19 20:16, Общество 451
Ermənistandan daha bir destruktiv davranış: Kiyevə qarşı düşmənçilik həm də ATƏT-in nüfuzuna ciddi zərbə cəhdidir 20:04, Azərbaycanca 186
Минобороны разоблачило очередной армянский фейк - ПОДРОБНОСТИ 19:58, Политика 535
В двух городах в Карабахе будут построены Центры DOST – глава Агентства в авторском проекте «Актуально с Сахилем Керимли» 19:49, Политика 276
Прабабушка принца Гарри оставила ему в наследство $19 миллионов 19:30, В мире 396
В Китае начали массово закрывать магазины H&M 19:22, В мире 454
Вице-премьер Грузии Иванэ Мачавариани подал в отставку 19:17, В мире 357
В Польше рекордная суточная смертность от COVID-19 19:13, В мире 381
Samsung установила на смартфоны неудаляемые российские приложения 19:05, Технологии 387
В ВС Азербайджана организован цикл мероприятий в связи с Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО 18:58, Политика 309
Какой будет погода в Азербайджане в апреле? 18:53, Общество 626
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan bu günə qədər bizə mina xəritələrini vermir 18:48, Siyasət 307
Эрдоган принял Шахина Мустафаева 18:47, Политика 359
Prezident İlham Əliyev: Əminəm ki, Türkiyədə keçiriləcək Zirvə görüşündə biz hamımız canlı olaraq iştirak edəcəyik 18:45, Siyasət 318
Prezident İlham Əliyev: Qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur indi türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq 18:41, Siyasət 316
Prezident İlham Əliyev: Vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək türk dünyasının coğrafi parçalanması idi 18:39, Siyasət 309
Prezident İlham Əliyev: İstəsəydik, rahatlıqla Ermənistan ərazisinə daxil ola bilərdik 18:37, Siyasət 339
Prezident İlham Əliyev Ərdoğana xüsusi təşəkkür edib 18:33, Siyasət 326
Prezident İlham Əliyev: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmışdır 18:31, Siyasət 327
Prezident İlham Əliyev: Qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın qondarma parlamentinin Şuşadakı binası söküləcək 18:29, Siyasət 355
В Азербайджане разработан предварительный проект закона "О высшем образовании" 18:28, Общество 377
Prezident İlham Əliyev: Ermənistana ən ciddi cavab döyüş meydanında verildi 18:27, Siyasət 326
Президент Ильхам Алиев: Сегодня нет никакой территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах" 18:25, Политика 2 030
Prezident İlham Əliyev: Sanksiyalar tətbiq edilsəydi, məsələ çoxdan sülh yolu ilə öz həllini tapa bilərdi 18:22, Siyasət 326
Prezident İlham Əliyev: Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın mövqeyini daim dəstəkləyiblər 18:20, Siyasət 315
В Киеве закроют детсады, школы и ограничат работу метро 18:17, В мире 403
Prezident İlham Əliyev: İlin sonunda Azərbaycan Türk Şurasındakı sədrliyini qardaş Türkiyəyə təhvil verəcək 18:16, Siyasət 309
В Карабахе планируется построить два Центра DOST 18:11, Экономика 406
Qarabağda iki şəhərdə DOST Mərkəzi tikiləcək - Agentliyin sədri "Sahil Kərimli ilə Aktual" videolayihəsində 18:08, Azərbaycanca 316
ВБ готов оказать поддержку Азербайджану в реализации экономических реформ 18:05, Экономика 336
УЕФА разрешил проводить пять замен в матчах Евро-2020 17:57, Спорт 361
Французские фермеры завалили здание администрации навозом - ВИДЕО 17:50, В мире 426
В Масаллы в полицию доставлен мужчина, который хотел организовать помолвку 16-летней дочери 17:43, Общество 549
Дорожная полиция предупредила водителей, нарушающих правила остановки и парковки 17:35, Общество 714
Китай предложил изучить вероятность утечки COVID из лаборатории в США - ВИДЕО 17:29, В мире 505
Азербайджанская продукция на международной выставке в Москве - ФОТО 17:18, Экономика 543
Когда будет реконструирован мавзолей Вагифа в Шуше? - отвечает министр 17:13, Культура 604
Baş Prokurorluqdan həbsdə olan jurnalistin həyat yoldaşına xəbərdarlıq - VİDEO 17:10, Azərbaycanca 701
В Азербайджане в центрах DOST семьям шехидов и ветеранам будут оказываться различные услуги 17:07, Общество 410
Беглого представителя итальянской мафии поймали из-за кулинарного видео 17:03, В мире 510
Финляндия продлила ограничения на границе 16:56, В мире 413
Президент Ильхам Алиев выступил на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств - ФОТО - ВИДЕО 16:47, Политика 5 054
В России разработали новый метод лечения тяжелой формы коронавируса 16:44, В мире 844
Мы должны быть рядом с Азербайджаном для защиты тюркского наследия в Карабахе - Эрдоган 16:40, Политика 466
Военная делегация Пакистана посетила военно-учебные заведения Азербайджана - ВИДЕО 16:37, Политика 461
Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о COVID-19 16:33, В мире 469
В Карабахе разрушены церкви и 63 мечети - Эрдоган 16:29, Политика 515
В Агдаме заново отстраивают разрушенный дом ветерана Отечественной войны – репортаж Trend TV 16:27, Общество 596
В Египте началось расследование аварии судна в Суэце 16:25, В мире 403
Сезон цветения сакуры в Токио - ВИДЕО 16:21, В мире 655
Эрдоган собирается посетить Шушу после праздника Рамазан 16:17, Политика 708
В доме устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье нашли склад оружия 16:13, В мире 586
На улицах Баку начинается подготовка к «Формуле-1» 16:09, Спорт 1 237
В освобожденном Карабахе обезврежено сотни мин и неразорвавшихся боеприпасов - Идрис Исмайлов 16:05, Общество 507
Контроль на европейских границах из-за коронавируса - ВИДЕО 16:03, В мире 525
Полиция изъяла из оборота 23 кг наркотиков - ФОТО 16:00, Общество 494
В Союзе композиторов почтили память жертв геноцида азербайджанцев 15:57, Культура 455
В Азербайджане более 287 тыс. человек назначена президентская пенсия 15:54, Экономика 695
Полиция Мадрида провела операцию против подпольных вечеринок - ВИДЕО 15:49, В мире 502
В Армении министр подал в отставку 15:45, В мире 772
В освобожденном Карабахе очищаются от мин участки, где пройдут коммуникации 15:43, Политика 513
Оползень в Гобустане, повреждены более 40 домов 15:40, Общество 1 019
В Азербайджане выявлено еще 2237 случаев заражения COVID-19 - ФОТО 15:36, Общество 3 462
COVID-19: Францию захлестнуло третье цунами инфекции - ВИДЕО 15:34, В мире 574
Министерство образования Азербайджана сотрудничает с Microsoft для всеобщей трансформации системы образования (R) 15:30, Общество 2 217
В Шуше почтили память жертв геноцида азербайджанцев - ФОТО - ВИДЕО 15:23, Политика 585
В Канаде выявлены десятки случаев неизвестного заболевания 15:18, В мире 738
Начался второй этап вакцинации сотрудников МЧС 15:12, Общество 565
Употребление марихуаны разрешили в Нью-Йорке 15:09, В мире 563
Джамиля Керимова награждена медалью "Sənətkar" 15:06, Культура 1 324
В Азербайджане произошло землетрясение 15:05, Общество 976
Грузии предоставят 1 млн. доз вакцины "Pfizer" 15:02, В мире 605
Новое фиаско Илона Маска - ВИДЕО 14:56, В мире 776
В странах еврозоны ускорилась инфляция 14:51, В мире 509
Грипп и Острая Респираторная Вирусная Инфекция - ФОТО (R) 14:45, Общество 762
Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем геноцида азербайджанцев 14:41, Политика 552
В общественных местах задержали семерых инфицированных коронавирусом 14:36, Общество 798
В мире в этом году будет дефицит нефти - ОПЕК+ 14:32, В мире 568
В Азербайджане создана навая специальность - ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 14:31, Общество 1 795
УЕФА выделил средства азербайджанскому клубу 14:23, Спорт 587
В Азербайджане выросли пенсии 14:17, Общество 3 941
В Азербайджане оштрафовали организаторов свадьбы 14:14, Общество 734
Еще одна школа в Баку закрылась из-за коронавируса 14:11, Общество 1 309
За сутки от коронавируса в Иране скончались 96 человек 14:03, В мире 493
В Шамахы задержан вооруженный мужчина, угрожавший убить 4 человек 13:50, Общество 790
"Парни из Баку" вакцинировались против COVID-19 - ВИДЕО 13:30, Шоу-бизнес 1 062
Погода в Баку ухудшится 13:27, Общество 0
Число вакцинированных в Азербайджане превысило 536 тысяч 13:21, Общество 733
Онлайн-выставка посвященная геноциду азербайджанцев в 1918 году - ФОТО - ВИДЕО 13:19, Культура 664
Будут ли работать пляжи этим летом? 13:16, Общество 2 151
В Европе пандемия усугубила ситуацию с медицинским страхованием - ВИДЕО 13:11, В мире 632
Армения применила «Искандеры» для уничтожения города Шуша - СЕНСАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 12:59, Политика 2 550
В Баку горит автомобиль 13:00, Общество 1 245
Завтра будет изменена схема движения нескольких автобусов - СПИСОК 12:57, Общество 1 716
Посещения Губинского мемориального комплекса геноцида произвели на израильских журналистов совершенно неизгладимые впечатления - Лев Спивак 12:55, Политика 800
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы никогда не забудем горечь этнической чистки, актов терроризма и геноцида, беспощадной расправы, которым был подвергнут азербайджанский народ - ФОТО 12:50, Политика 15 958
Армения не должна оставаться безнаказанной - Джейхун Байрамов 12:40, Политика 821
Мевлют Чавушоглу встретился с президентом ПАСЕ 12:37, В мире 588
Организаторы застолья привлечены к уголовной ответственности - ФОТО 12:35, Общество 1 024
Народная артистка заразилась коронавирусом - ФОТО 12:33, Общество 2 463
Генсек Тюркского совета выступил с заявлением в связи с Днем геноцида азербайджанцев 12:30, Политика 623
Поиск мин на освобожденных землях Азербайджана затрудняет отсутствие карт минных полей 12:25, Общество 677
В России за сутки выявили 8 275 случаев заражения коронавирусом 12:19, В мире 595
Более 3,6 млн кв.м освобожденного Карабаха расчищены от мин 12:02, Общество 686
YouTube планирует скрыть счетчик дизлайков 12:00, Технологии 697
Завтра состоится встреча Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова 11:57, Политика 699
Похоронен прапорщик Азербайджанской Армии - ФОТО 11:50, Общество 1 239
Дорога от Физули до Шуши очищается от мин - ФОТО 11:48, Общество 880
Армения совершала зверства во время Карабахской войны - Госдеп США 11:47, Политика 2 547
Начался экспорт продукции из Азербайджана в Турцию на льготных условиях 11:39, Экономика 827
Необходимо разоблачить зверства армян, учиненные в 1918 году 11:38, Политика 763
В Физули при попытке проникнуть на деоккупированные территории задержаны еще 13 человек 11:35, Общество 759
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на 11% 11:25, Экономика 653
Начался второй этап вакцинации работников образования 11:22, Общество 796
670 находившихся в Азербайджане граждан России оправлены на родину 11:20, Общество 988
С 27 сентября в Армении наблюдался рост антисемитских настроений - Госдеп США 11:05, В мире 998
В МВД произведено новое назначение 10:58, Общество 937
Обнародован процент заражения коронавирусом по стране 10:49, Общество 1 466
В этом районе Баку больше всего случаев заражения COVID-19 10:47, Общество 1 609
Шахин Мустафаев встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом 10:45, Политика 764
В Азербайджане от коронавируса умер еще один педагог - ФОТО 10:41, Общество 1 566
США изучают тактику ведения Азербайджаном войны в Карабахе - издание Foreign Policy 10:42, Политика 1 374
В Карабахе построят люксовые гостиницы 10:35, Туризм 1 216
Азербайджанская нефть подорожала 10:28, Экономика 731
МИД распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев 10:23, Политика 884
Еще три бакинские школы открылись после карантина 10:17, Общество 1 113
Врач-инфекционист о критериях оценки успешности вакцинации от COVID-19 10:14, Общество 855
Экономика Азербайджана вырастет на 2,8% - ПРОГНОЗ от Всемирного банка 09:59, Экономика 852
Военнослужащий Азербайджанской Армии утонул в озере 09:57, Общество 1 298
В Раде произошла потасовка с участием Порошенко - ВИДЕО 09:54, В мире 1 201
График телеуроков на 31 марта - ФОТО 09:49, Общество 733
Нефть подорожала 09:38, В мире 768
В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки 09:34, В мире 783
В Германии разрешат прививать вакциной AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет 09:28, В мире 1 223
Власти Грузии и оппозиция вновь не сумели договориться 09:20, В мире 775
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных 09:13, В мире 808
Почему музеи в Азербайджане не работают по выходным? - отвечает министерство 09:05, Культура 1 280
Чтобы помнили: 103-ей годовщине Геноцида азербайджанцев посвящается 09:00, Политика 4 685
В Японии произошло извержение вулкана 08:46, В мире 880
Ever Given помогло снять с мели суперлуние 08:38, В мире 1 084
SpaceX раскрыла полный состав гражданского экипажа для полета в космос 08:27, В мире 886
Baker Hughes ускоряет цифровизацию деятельности в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ 08:21, Экономика 1 125
Кризис в Суэцком канале показал, что будущее за железнодорожными коридорами - российский эксперт для Day.Az 08:15, Экономика 1 229
Помпео раскритиковал ВОЗ после публикации доклада о COVID-19 08:02, В мире 980
Турция разрабатывает спрей от коронавируса 07:46, В мире 1 062
Крупнейшая платежная система мира признала биткоин 07:33, В мире 1 038
Virgin Galactic представила новый космолет - ВИДЕО 07:19, Технологии 1 052
В мире за сутки выявили более 427 тыс. заразившихся коронавирусом 07:07, В мире 870
Еще новости