Президент Турции принял заместителя премьер-министра Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду принял заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, встреча прошла в закрытом для прессы формате.

На встрече, которая продолжалась примерно 45 минут, также приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и начальник Национального управления разведки Хакан Фидан.