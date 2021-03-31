https://news.day.az/politics/1329976.html Президент Турции принял заместителя премьер-министра Азербайджана
Президент Турции принял заместителя премьер-министра Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду принял заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, встреча прошла в закрытом для прессы формате.
На встрече, которая продолжалась примерно 45 минут, также приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и начальник Национального управления разведки Хакан Фидан.
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