https://news.day.az/politics/1329989.html Сельчук Байрактар находится с визитом в Азербайджане - ФОТО
Сельчук Байрактар находится с визитом в Азербайджане - ФОТО
Создатель сыгравших важную роль в победе в Отечественной войне беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, технический директор компании Baykar Savunma, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельджук Байрактар прибыл в Азербайджан.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил сам Байрактар у себя на странице в Twitter.
"Приветствую всех из Джан Азербайджана! Сегодня в Баку мы посетили могилу покойного Гейдара Алиева, наших азербайджанских и турецких шехидов. Да упокоятся души наших шехидов. Вместе мы вдохнули прекрасный воздух нашего братства. Да здравствует азербайджано-турецкое братство!" - написал он.
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