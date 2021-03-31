Сельчук Байрактар находится с визитом в Азербайджане

Создатель сыгравших важную роль в победе в Отечественной войне беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, технический директор компании Baykar Savunma, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельджук Байрактар прибыл в Азербайджан.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил сам Байрактар у себя на странице в Twitter.

"Приветствую всех из Джан Азербайджана! Сегодня в Баку мы посетили могилу покойного Гейдара Алиева, наших азербайджанских и турецких шехидов. Да упокоятся души наших шехидов. Вместе мы вдохнули прекрасный воздух нашего братства. Да здравствует азербайджано-турецкое братство!" - написал он.