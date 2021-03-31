Президент Ильхам Алиев: Если бы на Армению было оказано серьезное давление из-за оккупации, то вопрос давно мог найти свое решение мирным путем

Если бы на Армению было оказано серьезное давление из-за оккупации и применены санкции с учетом требования Азербайджана, то вопрос давно мог найти свое решение мирным путем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

"Для решения вопроса в 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ, и хотя она действовала на протяжении 28 лет, результата не было. Результаты деятельности Минской группы были равны нулю. При том, что страны-сопредседатели Минской группы - это ведущие государства мира, ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Конечно, если бы на Армению было оказано серьезное давление из-за оккупации и применены санкции с учетом требования Азербайджана, то вопрос давно мог найти свое решение мирным путем.

К сожалению, этого не произошло. Напротив, были предприняты шаги, направленные на замораживание вопроса. Армения фактически отказалась от переговоров. Если в прежние годы она занималась имитацией переговоров, то в последние два-три года фактически открыто, демонстративно заявляла, что не вернет Азербайджану ни пяди азербайджанской земли. Кроме того, безответственные, провокационные действия и заявления руководителя Армении фактически сделали переговоры бессмысленными. Два года назад он сказал, что "Карабах - это Армения, и точка". Мы, естественно, ответили на это, и самый серьезный ответ был дан на поле боя. Однако это само по себе говорит о том, что руководство Армении считало вопрос решенным и не желало возвращать земли. Более того, бывший министр обороны Армении, освобожденный от должности после военного поражения, угрожал Азербайджану новой войной. Находясь в Америке, в ходе встречи с армянскими диаспорскими организациями он заявил, что Армения готовится к новой войне за новые земли. Это фактически было очень серьезным, провокационным шагом в отношении Азербайджана. Угрожавший нам бывший министр обороны был отстранен от должности за поражение в войне",- сказал Президент Ильхам Алиев.