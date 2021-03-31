https://news.day.az/politics/1329994.html Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан
Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан
Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр с 1-го по 12 апреля посетит Турцию, Катар и Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на ООН.
Ожидается, что в Баку Волкан Бозкыр проведет встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.
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