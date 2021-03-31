Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован

Уже можно с полной уверенностью сказать, что нагорно-карабахский вопрос, нагорно-карабахский конфликт урегулирован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

"В ночь с 9 на 10 ноября президенты Азербайджана и России, премьер-министр Армении подписали Заявление. На основании данного Заявления другие наши районы были возвращены Азербайджану политическим путем. Таким образом, вопрос был решен военно-политическим путем. Уже можно с полной уверенностью сказать, что нагорно-карабахский вопрос, нагорно-карабахский конфликт урегулирован. В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Азербайджан решил этот вопрос, одержал историческую Победу, на разрушенных территориях начались восстановительные работы",- отметил глава государства.