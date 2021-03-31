Германия разочарована победой Азербайджана в Отечественной войне

Независимая политика Азербайджана и блестящая победа в Отечественной войне испортила настроение не только Армении, но и некоторым силам за рубежом.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Депутат с сожалением отметил, что в последнее время к силам, которые не могут смириться с успехами Азербайджана, присоединилась и Германия: "В последние дни в германских медиа организуются нападки на Азербайджан, выдвигаются необоснованные претензии против нашей страны. Кроме того, институты Германии, которые функционируют в Грузии, тоже привлекают внимание проведением активной кампании. Очевидно, что некоторые силы в этой стране пытаются диктовать свои правила официальному Баку, либо действуют под влиянием армянского лобби в Германии".

Депутат подчеркнул, что Германия вела себя неадекватно и во время 44-х дневной войны: "До Отечественной войны Германия поддерживала территориальную целостность нашей страны, заявляя, что оккупированные Арменией земли принадлежат Азербайджану. Это было позицией официального Берлина, и мы ожидали, что в ходе 44-х дневной войны она останется неизменной. Мы надеялись, что Германия, как ведущий член международных организаций, защитит в рамках международного права позицию Азербайджана. Однако в ходе войны мы этого не увидели, наоборот, позиция посла Германии, непонятные мнения и отношение министра иностранных дел этой страны вызывает большое чувство сожаления. Более того, немецкий посол ни разу не посетил с дипкорпусом освобожденные территории, демонстративно отказавшись от этих поездок".

Депутат добавил, что обострение антиазербайджанской позиции Германии связана и с проблемами внутри страны: "В Германии, столкнувшейся с серьезными финансово-экономическими проблемами и не сумевшей осуществить эффективную политику в борьбе с COVİD-19, существуют серьезные проблемы в области демократии, свободы слова и человека. Власти Германии во главе с канцлером Меркель подвели страну к политическому кризису. Видимо, некоторые политические круги в Германии прибегают к различным способам, чтобы отвести внимание от проблем в стране. Нападки на Азербайджан тоже связаны с этим. С другой стороны, в отчете организации "Amnesty International" по Германии отмечается, что больше всего судебных жалоб по Европе поступает из Германии. Основные нюансы - это попирание прав и свобод человека. В этих документах отмечается, что полиция Германии очень активно действует против граждан. В Германии существует нетерпимость к другим религиям, в основном проявляются признаки исламофобии и тюркофобии, что нежелательно для страны, которая печется о демократии".