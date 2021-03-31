Президент Ильхам Алиев выразил глубокую признательность Турции и ее Президенту Эрдогану за поддержку

Я всегда говорил, что если не будет внешнего вмешательства, то Азербайджан в короткий срок может решить нагорно-карабахский вопрос, так оно и произошло. Хочу выразить глубокую признательность братской Турции и ее уважаемому Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за эту поддержку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции.

"С первого дня войны мы получили большую поддержку от братской Турции. Мой дорогой брат, Президент Реджеп Тайип Эрдоган 27 сентября - в день начала войны открыто выразил поддержку Азербайджану. Эта политическая и моральная поддержка имела огромное значение. Мой дорогой брат сказал, что Азербайджан не одинок, Турция находится рядом с Азербайджаном. Конечно, это стало очень серьезным месседжем, серьезным сигналом. Это позволило нам успешно провести контрнаступательную операцию, позволило, чтобы посторонние силы не вмешивались в данный вопрос. Я всегда говорил, что если не будет внешнего вмешательства, то Азербайджан в короткий срок может решить нагорно-карабахский вопрос, так оно и произошло. Хочу выразить глубокую признательность братской Турции и ее уважаемому Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за эту поддержку. Многочисленные заявления Президента Эрдогана и других официальных лиц Турции в период войны и в различные времена сыграли особо важную роль в решении вопроса. Президент Реджеп Тайип Эрдоган первым поздравил меня и азербайджанский народ с освобождением Шуши. Он передал нам это поздравление 8 ноября. 28 сентября - через день после начала войны Тюркский совет выступил с заявлением, поддерживающим Азербайджан. После этого он несколько раз выступал с аналогичными заявлениями и во время войны. Мы выражаем признательность Тюркскому совету. Политическую поддержку нам оказали другие международные организации - Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества",- сказал Президент Ильхам Алиев.