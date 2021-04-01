Азербайджанцы мира почтили память жертв геноцида

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал международную видеоконференцию на тему "Доведение до международной общественности правды о 31 марта - геноциде азербайджанцев: правовой и исторический взгляд".

Как сообщили Day.Az в комитете, на конференции с участием более 150 наших соотечественников из 48 стран была почтена память жертв геноцида и шехидов, показан видеоролик о геноциде.

Председатель комитета Фуад Мурадов, начав выступление словами Президента Ильхама Алиева "Сегодняшнее Армянское государство появилось на исторических азербайджанских землях. Это - историческая реальность", наряду с рассмотрением истории геноцида, говорил об освобождении наших земель, 30 лет находившихся под оккупацией, активности и самоотверженности нашей диаспоры в информационной борьбе во время 44-дневной войны, выразил признательность нашим соотечественникам, проявившим героизм в этой борьбе.

Заместитель председателя Mилли Меджлиса, доктор исторических наук, профессор Фазаил Ибрагимли в своем выступлении отметил, что кровь ни одного азербайджанца, подвергшегося геноциду, не осталась на земле, их души рады. Декан юридического факультета Бакинского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Амир Алиев подробно рассказал о событиях 31 марта 1918 года и Ходжалинском геноциде, подчеркнул постоянную актуальность доведения армянского фашизма до международных кругов для достижения мира и стабильности на планете, констатировал, что международные преступления не имеют даты и времени, что они не останутся без ответа.

Был проведен широкий обмен мнениями с присоединившимися к конференции из-за рубежа азербайджанскими учеными, предпринимателями, членами диаспоры, представленными в различных сферах, еще раз отмечено, что каждый из нас должен быть подготовленным с политической, идеологической и научной точки зрения для того, чтобы заставить замолчать непрерывно работающую пропагандистскую машину армян и их покровителей, предотвратить враждебную политику и провокации, осуществляемые против нашего народа.