С сегодняшнего дня граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по биометрическим удостоверениям личности

С сегодняшнего дня вступает в силу подписанный 10 декабря 2020 года в Баку протокол №1 между правительствами Азербайджана и Турции о внесении изменений в соглашение от 25 февраля прошлого года о взаимном освобождении от виз, сообщает Day.Az.

Граждане Азербайджана смогут посещать Турцию без виз по дипломатическим, служебным, общегражданским паспортам и биометрическим удостоверениям личности и находиться на ее территории в течение 90 дней. Въехать в третьи страны через территорию Турции граждане Азербайджана смогут только по загранпаспорту.

В этом контексте биометрическое удостоверение личности гражданина Азербайджана будет использоваться только для прямых поездок из Азербайджана в Турцию.

Биометрическое удостоверение личности гражданина Азербайджана, а также другие вышеупомянутые документы для пересечения границы должны быть действительны не менее тридцати (30) дней с даты въезда на территорию Турции.

Граждане Азербайджана, желающие оставаться в Турции более девяноста (90) дней по любой причине, должны подать заявление на получение вида на жительство с паспортом, действительным как минимум на шестьдесят (60) дней дольше требуемого периода.

С вступлением в силу этого протокола граждане Турции также смогут без визы путешествовать в Азербайджан 90 дней с удостоверением личности нового поколения.