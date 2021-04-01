МИД Азербайджана о поездках в Турцию по биометрическому удостоверению личности

Граждане Азербайджана не смогут въехать в Турцию из другой страны по биометрическому удостоверению личности.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает Day.Az.

"По биометрическому удостоверению личности наши граждане смогут въехать в Турцию только из Азербайджана, при въезде же из другой страны им понадобится загранпаспорт", - сказала она.

Отметим, что с сегодняшнего дня граждане Азербайджана и Турции могут въезжать на территорию обеих стран по биометрическому удостоверению личности и оставаться там 90 дней. В этом случае удостоверение личности или загранпаспорт должны быть действительны минимум 30 дней со дня въезда на территорию страны.