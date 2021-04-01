Ереван подрывает авторитет ОБСЕ и рушит отношения с Киевом

Армения предприняла попытку не допустить продления и финансирования бюджета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на год - до 31 марта 2022 года.

По данным дипломатических источников, если бы эта антиукраинская попытка официального Еревана увенчалась успехом, то очень важная для ОБСЕ миссия с бюджетом более 100 миллионов евро, которая насчитывает свыше 1 000 сотрудников, могла бы прекратить деятельность с первого апреля.

Этот деструктивный шаг Армении вызвал обоснованное беспокойство и недовольство в ОБСЕ и Украине, потому что прекращение работы миссии именно сейчас, когда обстановка на Донбассе накалена до предела и существует большая вероятность вооруженных столкновений между сторонами, привело бы к серьезным осложнениям, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фактически Армения предприняла абсурдный и необдуманный шаг, который потенциально мог бы вновь разжечь конфликт в Украине. Неслучайно в украинском МИД заявили, что без миссии ОБСЕ будет сложно обеспечить выполнение условий Минских мирных соглашений о прекращении огня на Донбассе.

Таким образом, все вновь убедились в том, что Армения не имеет серьезного влияния и веса в международных организациях. Официальный Ереван недолго сопротивлялся, после чего бюджет и мандат миссии были утверждены 31 марта.

Армении, как обычно, пришлось отступить. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде приветствовала продление бюджета и мандата миссии Постоянного совета ОБСЕ до 31 марта 2022 года.

Этим деструктивным шагом официальный Ереван не только продемонстрировал свою враждебность по отношению к Киеву, который поддерживает дружественные отношения с Азербайджаном, но и попытался нанести очередной удар по авторитету и функциональности ОБСЕ.

Армения ранее неоднократно прибегала к такого рода шантажу в отношении ОБСЕ и других международных организаций. К примеру, 31 декабря 2016 года официальный Ереван, никак не аргументировав свои действия. блокировал продление мандата координаторов проектов ОБСЕ в Узбекистане и Кыргызстане, ее наблюдателей на российско-украинской границе и принятие бюджета организации. Армения прекратила шантаж только после того, как глава ее МИД Эдвард Налбандян был вызван в Вену.

Кроме того, в ноябре 2019 года Армения в знак протеста против присутствия турецкого офицера в Группе планирования высокого уровня ОБСЕ также блокировала деятельность группы. В результате этой вопиющей этнической дискриминации со стороны официального Еревана была нарушена процедура мониторинга ОБСЕ, предотвращено участие турецкого офицера в учениях, и в результате мониторинг не состоялся.

То, что Армения прибегает к шантажу, является наглядным доказательством того, что ее внешняя политика, отношения с соседними странами и деятельность в международных организациях основаны на деструктивности и направлены против Азербайджана и Турции. Армения встречает протестом и саботажем инициативы этих двух стран в любой сфере. В качестве примера можно привести бойкот Арменией гуманитарных инициатив, выдвинутых Азербайджаном на международной арене по такой глобальной проблеме, как COVID-19. Но эта подрывная и деструктивная политика терпит фиаско по всем направлениям, потому что официальный Ереван не способен довести до конца свои политические кампании и демарши. Помехой этому являются его подмоченная репутация и отсутствие необходимых ресурсов.