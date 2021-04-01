Президент Ильхам Алиев: В рамках трехсторонней рабочей группы ведутся очень интенсивные консультации

Работа в рамках трехсторонней рабочей группы идет успешно. Очень интенсивные консультации ведутся.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

"Мне периодически докладывают этот вопрос. Я рад, что решение, которое было принято, подтверждает свою правоту, и самое главное есть уже конкретный результат. То есть, уже пять, насколько я знаю, заседаний прошло и в очном формате, и в виде видеоконференции. Так что есть тема для обсуждения, и эта тема сегодня важна и с точки зрения экономических преференций, и с точки зрения регионального сотрудничества, и укрепления безопасности и мира в нашем регионе. Тем более, что постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные. Чем больше будет элементов сотрудничества, тем, естественно, будут и крепче безопасность и стабильность", - сказал глава государства.