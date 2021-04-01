Президент Ильхам Алиев принял технического директора компании “Baykar Makine” и председателя правления компании “ASELSAN”

1 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял технического директора компании "Baykar Makine" Сельчука Байрактара, а также председателя компании и генерального директора "ASELSAN" Халука Гергюна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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