Китай безвозмездно отправит в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины

"Завтра мы будем отмечать 29-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал посол Китая в Азербайджане Го Мин.

Посол сказал, что из Китая в Азербайджан осуществляется доставка очередной партии вакцины от коронавируса: "Это демонстрирует глубокую традиционную дружбу между нами, большую симпатию китайского народа к Азербайджану".

Го Мин отметил, что после распространения пандемии в мире Китай и Азербайджан оказали друг другу большую моральную, материальную поддержку для преодоления этой трудности, поделились необходимым опытом: "В настоящее время в мире снова распространяется пандемия. Для того, чтобы правительство Азербайджана преодолело возникающие трудности и добилась окончательной победы над пандемией, правительство Китая приняло решение в ближайшее время отправить безвозмездно 150 тысяч доз вакцины".

Посол сказал, что через несколько дней в Азербайджан будет доставлена вторая и третья партия вакцины.