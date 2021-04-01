Китай создал "зеленый коридор" для своевременной доставки вакцин в Азербайджан

Отношения между Азербайджаном и Китаем традиционно находятся на высоком уровне.

Как передает Day.Az, об этом сказала посол КНР в Азербайджане Го Минь.

По ее словам, Китай и Азербайджан оказывают друг другу необходимую поддержку и обмениваются опытом в борьбе с коронавирусом.

"Через несколько дней в Азербайджан будут доставлены остальные партии вакцины от COVID-19. Верим, что Азербайджан с помощью китайской вакцины одержит победу над коронавирусом", - сказала Го Минь.

Сегодня многие страны заказывают вакцины в Китае. Но КНР создала "зеленый коридор" именно для своевременной доставки вакцины в Азербайджан, подчеркнула дипломат.

Отметим, что "зеленый коридор" подразумевает таможенный контроль в ускоренном режиме.