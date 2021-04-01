На границе с Арменией открылась новая воинская часть

1 апреля на территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), на церемонии, организованной в связи с этим событием, первый заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Рашад Садигов передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана, за короткий срок была организована служебно-боевая деятельность очередной воинской части на этих территориях, и это имеет большое значение для охраны освобожденных государственных границ.

В заключительной части мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся в служебной деятельности.