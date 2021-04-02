В Европе поняли, что без Азербайджана им в нашем регионе делать нечего

История не знает сослагательного наклонения, но есть моменты, когда оно вполне применимо.

Если бы на Армению было оказано серьезное давление из-за оккупации и применены санкции с учетом требования Азербайджана, то вопрос давно мог найти свое решение мирным путем, заявил, выступая в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что для решения вопроса в 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ, и хотя она действовала на протяжении 28 лет, никаких результата так и не было, эти результаты были равны нулю. Азербайджанский лидер не мог скрыть своего удивления этим фактом, учитывая, что сопредседателями МГ являются не какие-то маленькие государства, а ведущие государства мира, ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН. Эти страны имели все возможности серьезно надавить на Армению в связи с оккупацией азербайджанских территорий, но ничего не предприняли. К сожалению, отметил Президент Ильхам Алиев, этого не произошло. Напротив, были предприняты шаги, направленные на замораживание вопроса, а Армения фактически отказалась от переговоров.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ побывали в Баку после войны, и Президент Ильхам Алиев на встрече указал им на то, что все предыдущие годы они бездействовали. Если они вынашивают планы возвращения в активную дипломатию, то, конечно же, Минская группа должна продемонстрировать свой полностью обновленный взгляд на всю региональную проблематику", - сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

В Ереване, по его словам, очень обрадовались перспективе возвращения МГ. Но с чем посредники собираются возвращаться? Не случайно Президент Азербайджана поставил перед дипломатами соответствующий вопрос. Когда установлен новый статус-кво, положен конец армянской оккупации, в Ереване очень активно заговорили о том, что Минская группа, мол, должна вернуться на поле деятельности и возобновить контактный процесс. Но совершенно непонятно, вокруг чего должен строиться контактный процесс? Вопросов для решения с участием ОБСЕ просто не осталось. Если речь о возвращении диверсантов и террористов, захваченных уже после войны, то это будет очередной политический фальшстарт, и в этом случае в возвращении сопредов не будет никакого смысла. Если же это будет связано с тем, чтобы осудить страну-агрессора, которая развязала войну в начале 90-х, все годы оккупации постоянно провоцировала обстановку на линии соприкосновения и на госгранице, если МГ призовет Армению к исполнению международных правовых активов, заставит отказаться от безумных реваншистских идей и развернет в сторону добрососедства с Азербайджаном и другими соседями, тогда эти инициативы могут пригодиться. Если же будет развиваться демагогия в стиле Владимира Казимирова, Джеймса Уорлика или французских представителей, то Баку всерьез воспринимать этот институт не будет, подчеркнул Аббасов.

"Мне кажется, у посадников есть один шанс доказать свою объективность и дееспособность и, самое главное, вероятность своего позитивного участия в наших процессах, они должны объявить, на какую программу деятельности будут опираться, чего будут добиваться, скажем, в разрешении еще не совсем завершившегося противостояния. Триггером этого противостояния выступила Армения, ее агрессия, ее ставка на сепаратизм. И Минская группа должна громогласно обвинить эту страну в том, что она с самого начала находилась на ложном пути, и постараться довести процесс до логического конца. А именно - созвать мирную конференцию, на которой Армения должна высказать свою готовность выплатить все репарации и громогласно заявить, что отказывается от территориальных претензий к Азербайджану", - сказал политолог.

Как отметил Аббасов, в Европе недовольны тем, что Азербайджан махнул рукой на Минскую группу ввиду ее бездеятельности и неясной многолетней инертности, которые ни к чему хорошему не привели, да еще подставила переговорный процесс. Однако там прекрасно осознают, что без Азербайджана им нечего делать в нашем регионе. Там наверняка понимают, что нужно восстанавливать отношения, ставить новую точку старта. В этом плане наш собеседник напомнил, что более 50 зарубежных компаний, в большинстве европейские, принесли свои официальные извинения Баку за незаконную работу на оккупированных территориях, посещали Карабах без разрешения азербайджанской стороны.

В конечном итоге Европа и та же Минская группа ОБСЕ вынуждены смириться с тем, что в ходе 44-дневной войны Азербайджан действовать в рамках международного правового поля, выполнял резолюции совета безопасности ООН. Кроме того, территориальная целостность Азербайджана не ставилась под сомнение ни одной европейской страной, а незадолго до 44-дневной войны Европарламент выработал проект резолюции в поддержку принципа территориальной целостности стран, напомнил азербайджанский политолог.

"Перезапуск отношений сыграет на руку самим европейским структурам, той же ОБСЕ, которая, конечно же, никогда не будет приносить извинений Азербайджану, но, тем не менее, думаю, они постараются дать понять, что были на неправильной стороне и этим способствовали нарастанию напряженности в регионе и фактически ставили многие проекты под угрозу. Те самые, которые должны реализовываться в сотрудничестве с Азербайджаном. Безусловно, дело тут в том, что Азербайджан несете на себе нагрузку всей региональной экономики. ВВП региона пополняется за счет нашей страны, она принимает участие в программе энергетической безопасности Европы, является надежным коридором для сухопутного доступа Евросоюза к Центральной Азии. В конце концов, Азербайджан это дееспособный игрок, который обещает и делает, готов к сотрудничество, создает новые форматы. Это говорит о том, что у Азербайджана свой взгляд на проблемы, он не принимает императивы со стороны, а вырабатывает собственную политику гибкого взаимодействия со всеми партнерами и всеми соседними государствами. Открывает пути для того, чтобы разблокировать сложные патовые ситуации в такой стране, как Афганистан, например. Открывает Евросоюзу Туркменистан, который давно работал над тем, чтобы наладить отношения с Брюсселем, но этому мешали геополитические реалии.

Европа не находит в себе смелость признаться в том, что они были неправы, но усилившаяся незадолго до праздников активность европейской дипломатии в направлении Азербайджана о многом говорит", - сказал Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева