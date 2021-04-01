Закир Гасанов и Сельджук Байрактар перспективы развития военно-технического сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией, возглавляемой техническим директором турецкой компании Baykar Сельджуком Байрактаром.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, на встрече министр подчеркнул, что военное сотрудничество Азербайджана и Турции, основанное на братских и дружественных отношениях, успешно развивается и укрепляется.

Он также отметил значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между нашими странами.

Гасанов подчеркнул важность подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) производства компании Baykar, находящиеся на вооружении азербайджанской армии, в значительной степени укрепили военный потенциал Азербайджана. В результате эффективного применения этих БПЛА в ходе Отечественной войны по противнику был нанесен серьезный удар, уничтожено большое количество живой силы и военной техники врага.

В ходе встречи стороны также обсудили нынешнее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.