https://news.day.az/politics/1330233.html Президент Ильхам Алиев вручил Сельчуку Байрактару орден "Карабах"
Президент Ильхам Алиев вручил Сельчуку Байрактару орден "Карабах"
1 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял технического директора компании "Baykar" Сельчука Байрактара, а также председателя и генерального директора компании "ASELSAN" Халука Гергюна.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вручил Сельчуку Байрактару орден "Карабах" за его вклад в укрепление братских отношений между Азербайджаном и Турцией, развитие сотрудничества и правое дело обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.
Выразив благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за эту высокую награду, Сельчук Байрактар сказал: "Это действительно большая гордость и честь для меня".
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