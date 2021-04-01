Президент Ильхам Алиев вручил Сельчуку Байрактару орден "Карабах"

1 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял технического директора компании "Baykar" Сельчука Байрактара, а также председателя и генерального директора компании "ASELSAN" Халука Гергюна.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вручил Сельчуку Байрактару орден "Карабах" за его вклад в укрепление братских отношений между Азербайджаном и Турцией, развитие сотрудничества и правое дело обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

Выразив благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за эту высокую награду, Сельчук Байрактар ​​сказал: "Это действительно большая гордость и честь для меня".