Именно Азербайджан станет ключевым звеном для интеграции тюркских стран

На саммите Тюркского совета было озвучено много важных аспектов. Если разбирать роли Глав государств, то стоит отметить, что этот саммит показал разделение сфер деятельности между странами. Начинает появляться некое понимание вектора движения. Самое важное, это придание Тюркскому совету политического окраса, по инициативе Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была предложена идея изменения формата, теперь Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), будет Международной организацией.

Как мы видим, Турция взяла на себя политические вопросы организации. Именно в статусе Международной организации Тюркский совет сможет иметь более широкие политические возможности в мировой политике. Это придаст тюркскому миру возможности отстаивания своих прав в первую очередь, а также позволит государствам действовать более координировано в различных вопросах, то есть институализация Тюркского совета даст глобальные возможности странам.

Об этом Day.Az сказал казахстанский политолог Ислам Кураев.

По его словам, проглядывается фактор и страны, которая будет заниматься интеграционными вопросами, это безусловно Азербайджан.

"Из выступления Президента Ильхама Алиева следует понять главный посыл, что после освобождения Карабаха, тюркские страны получат возможность быть связанными между собой. Конечно, не имея общих границ с Турцией, но тем не менее логистические пути через Армению позволят открыто прямой проход товаров и другой продукции.

Очевидно, что Турция напрямую действовать не может... однако, теперь Азербайджан будет прямым мостом между странами и по всей видимости, мы увидим широкое сотрудничество Азербайджана с Казахстаном, это в первую очередь, а значит официальный Баку станет ключевой фигурой последующего сближения тюркских стран", - считает он.

Далее, политолог отметил, что Казахстану была отведена не менее важная роль, страна будет не только крупным финансовым центром, но и станет генерировать общую идеологию, так как главной задумкой является дать посыл в массы, что все тюрки имеют общие корни и главный мессендж в общество, это то, что Туркестан является Родиной всех тюрков. Хотя тюрки и берут своё начало в Алтае, но посыл будет заточен на фактор формирования ныне существующих народов именно с земель Туркестана.

"Ведь не зря Президент Касым-Жомарт Токаев уделил данному вопросу особое внимание, в то же время первый Президент Нурсултан Назарбаев сказал, об едином языковом пространстве, это переход на латиницу, который позволит тюркам понимать друг друга ещё лучше, не только в устной форме, но и в письменной. Следовательно, идеологическая база будет закреплена за Казахстаном", - заявил Кураев.

Относительно Узбекистана, продолжил он, то тут можно сказать, что страна имея высокий человеческий ресурс займётся вопросом создания различного рода продукции.

"Следовательно, и речь Президента Шавката Мерзиеева была заточена на сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, промышленности, транспортных связей, широкому внедрению электронной коммерции и цифровых технологий, более полному использованию потенциала деловых кругов и межрегионального сотрудничества.

В целом, это было очевидно, плюс ко всему Узбекистан должен выступить связующим звеном в регионе, то есть активно участвовать в торговых отношениях с Индией и Пакистаном.

На долю Туркменистана и Кыргызстана выпала культурная составляющая, так как оба президента говорили на тему культурного сотрудничества. Думаю, что в этом направление также следует развиваться", - полагает политолог.

Резюмируя, Кураев сказал, что Тюркский совет неожиданно набирает обороты, этому безусловно послужила война в Карабахе, которая закончилось победой Азербайджана.

"Данное событие изменит сложившиеся порядки в мире в определённых вопросах... Тюркский совет был проверен временем и в последние годы доказал, что готов трансформироваться, теперь страны должны доказать свою решительность в укрепление сотрудничества в условиях Международной организации. Радует тот факт, что тюркские государства сделали большой шаг вперёд и теперь стоит ждать результатов, которые будут уже на первых порах", - подытожил Ислам Кураев.

Абдул Керимханов