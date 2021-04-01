Посол заявил о готовности Франции к участию в восстановлении освобожденных территорий

Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев встретился с послом Франции Закари Гроссом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, генеральный прокурор рассказал о традиционных дружеских и партнерских отношениях между Азербайджаном и Францией, наличии деловых отношений во всех сферах, сотрудничестве между правоохранительными органами двух стран.

Генеральный прокурор напомнил об освобождении от армянской оккупации азербайджанских территорий и отметил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в рамках норм и принципов международного права, в том числе в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

З.Гросс коснувшись двусторонних отношений, подчеркнул, что Франция придает большое значение отношениям с Азербайджаном и связи между двумя странами развиваются успешно и на высоком уровне.

Посол Франции выразил надежду на мир и стабильность в регионе в будущем. Он осудил жестокость в отношении гражданского населения и военных, и призвал стороны расследовать эти проблемы и наказать виновных.

Было также подчеркнуто, что правительство Франции готово участвовать в восстановлении освобожденных территорий и реставрации материального и культурного наследия путем поддержки международных гуманитарных организаций.