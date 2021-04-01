Россия и Азербайджан успешно сотрудничают в рамках выполнения трехсторонних заявлений от 10 ноября и 11 января.

Как передает Day.Az, об этом сказал "Вестнику Кавказа" депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

"Здесь необходимо отметить три момента. Во-первых, успешно работает совместный мониторинговый центр российских и турецких военнослужащих в Агдамском районе, ведется тщательный контроль за соблюдением условий ноябрьского заявления", - сказал он прежде всего.

"Во-вторых, российские миротворцы осуществляют именно ту функцию, которая определена ноябрьским заявлением. В-третьих, ведется трехсторонняя работа по открытию коммуникаций, проводятся переговоры на уровне заместителей министров и заместителей премьер-министров, о чем и сказал сегодня господин Президент. Российская сторона сегодня является одним из гарантов исполнения обязательств, взятых сторонами", - подчеркнул депутат Милли Меджлиса.

"В целом азербайджано-российские отношения в этом вопросе развиваются динамично. В том числе, стоит сказать о сотрудничестве и по организации Зангезурского коридора, и по железной дороге через Газахский район, то есть по разблокированию коммуникаций в сторону Нахчывана. Наши страны сегодня контактируют и по экономическим, и по социальным, и по военным вопросам постконфликтных процессов. В этом деле у нас каких-либо разногласий с российской стороной нет", - заключил Арзу Нагиев.