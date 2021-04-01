https://news.day.az/politics/1330310.html Президент Ильхам Алиев встретился с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом в формате видеоконференции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом в формате видеоконференции - ФОТО
1 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом в формате видеоконференции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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