https://news.day.az/politics/1330317.html Али Асадов встретился с вице-премьером России
Али Асадов встретился с вице-премьером России
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем председателя Правительства России Алексеем Оверчуком.
Об этом в четверг сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
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