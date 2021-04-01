Али Асадов встретился с вице-премьером России

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем председателя Правительства России Алексеем Оверчуком.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.