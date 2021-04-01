Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией компаний оборонной промышленности Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов первого апреля встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Комитета оборонной промышленности Турции Мустафой Муратом Шекером.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на оборонное ведомство, поприветствовав руководящий состав Комитета оборонной промышленности и Военно-воздушных сил Турции, а также турецких компаний ASELSAN и HAVELSAN, министр обороны подчеркнул важность развития двустороннего военно-технического сотрудничества. Министр отметил, что производимые компаниями оборонной промышленности Турции и находящиеся в арсенале Вооруженных сил Азербайджана вооружение, боевая техника и другая продукция военного назначения в значительной степени повысили боеспособность нашей армии. В результате эффективного применения этих боевых средств в ходе Отечественной войны был нанесен сокрушительный удар по противнику.

Генерал-полковник Закир Гасанов особо подчеркнул важность подобных встреч в плане расширения военно-технического сотрудничества.

Выразив соболезнования родным и близким шехидов, павших в Отечественной войне, гости подчеркнули, что гордятся успехами азербайджанского солдата, особо отметив совместную деятельность в направлении повышения военного потенциала Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы оснащения азербайджанской армии новейшими электронными технологиями и расширения возможностей систем связи, нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества, а также другие аспекты, представляющие взаимный интерес.