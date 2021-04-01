https://news.day.az/politics/1330324.html Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России - ФОТО
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России - ФОТО
Находящийся с рабочим визитом в Москве для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов первого апреля встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече с участием делегаций с обеих сторон были подробно обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая региональная ситуация и реализация трехсторонних заявлений.
Было выражено удовлетворение уровнем диалога между Азербайджаном и Россией.
В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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