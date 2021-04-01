https://news.day.az/politics/1330325.html Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка
Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов первого апреля встретился с региональным директором Всемирного банка Себастьяном Молинеусом.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, на встрече стороны выразили удовлетворение успешным продолжением многолетнего и плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, а также обсудили перспективы развития отношений.
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