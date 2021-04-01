В Азербайджане начата отправка призывников на срочную военную службу

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана "О призыве с 1 по 30 апреля 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы" на основании установленного графика начата отправка граждан Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу.

Как сообщили в четверг Day.Az в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, отправка с соблюдением постановлений и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пандемией COVID-19 продолжится до 30 апреля.

Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу желает призывникам успехов в их военной службе.