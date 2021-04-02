Главы МИД стран СНГ проведут заседание в очном режиме в Москве

Руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудят на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества в пятницу развитие сотрудничества в рамках организации, в том числе в правоохранительной и гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предыдущее заседание состоялось в декабре в видеорежиме. В этот раз главы делегаций прибыли в Москву, чтобы в том числе, как заявили в МИД РФ, принять ряд проектов документов, которые будут внесены на утверждение Совета глав правительств СНГ 28 мая и Совета глав государств Содружества 15 октября, которые пройдут в Минске. "В связи с предстоящим в 2021 году 80-летием начала Великой Отечественной войны главы внешнеполитических ведомств рассмотрят проект Обращения глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности", - указала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Хотя это заседание, в отличие от предыдущего, проходит в очном формате, проблема пандемии коронавируса сохраняет свою актуальность для стран СНГ.