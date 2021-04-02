https://news.day.az/politics/1330495.html В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по осуществлению в Баку и на Абшероне пилотного проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 230 MVt.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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