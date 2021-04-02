В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по осуществлению в Баку и на Абшероне пилотного проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 230 MVt.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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