Инициативы Азербайджана укрепили сотрудничество стран Тюркского совета

Первого апреля состоялся неформальный саммит Тюркского совета в формате видеоконференции. Его участники продемонстрировали намерение и далее укреплять сотрудничество и тесные связи, существующие между тюркоязычными государствами.

Азербайджан председательствует в Тюркском совете с октября 2019 года. И вчерашний форум стал третьим по счету в период его председательства после прошедшего в Баку VII саммита, а также чрезвычайного саммита в формате видеоконференции, посвященного пандемии COVİD-19. Это необходимо расценивать как важный момент, характеризующий председательство Азербайджана в организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Несмотря на то, что председательство пришлось на период пандемии, Азербайджан предпринимает последовательнее шаги по дальнейшему усилению деятельности Тюркского совета. В апреле в Баку запланировано провести третье заседание министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа, а также бизнес-форум Торгово-промышленной палаты Тюркского совета.

Одним из главных направлений сотрудничества между странами-участницами организации является транспортный сектор, и в период пандемии Азербайджан принял все необходимые меры в сфере международных грузоперевозок из Турции в Центральную Азию и в обратном направлении.

Так, в 2020 году из тюркоязычных стран и в обратном направлении через территорию Азербайджана было перевезено свыше 2,3 миллиона тонн ненефтяных грузов, что превышает показатель 2019 года на 800 тысяч тонн (52 процента). С этой точки зрения новый коридор, который пройдет через Зангезур - историческую азербайджанскую территорию и свяжет Азербайджан с Турцией через Нахчыван, создаст большие возможности для транспортного сектора региона. Зангезурский коридор будет способствовать расширению сотрудничества, росту грузоперевозок между странами Тюркского совета.

В ходе выступления на вчерашнем саммите Президент Азербайджана Ильхам Алиев акцентировал внимание на этом вопросе. Глава государства заявил, что война окончена, и конфликт остался в прошлом. Он также отметил, что появились новые возможности.

"Считаю, что важнейшими из них являются транспортные возможности. Сегодня мы уже очень активно работаем над Зангезурским коридором. На состоявшемся в Нахчыване саммите я сказал, что вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира, потому что как если взглянуть на карту, то можно увидеть, что в наше тело словно вонзили кинжал, тюркский мир был разделен. Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира, потому что проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты соединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе Армении. В настоящее время у Армении нет железнодорожного сообщения с ее союзником - Россией. Это железнодорожное сообщение может быть налажено через территорию Азербайджана. У Армении нет железнодорожного сообщения с соседним Ираном. Эта железная дорога может быть обеспечена через Нахчыван. Через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджан соединяется с Турцией, а Средняя Азия - с Европой. То есть создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этой работе. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, усилия и инициативы Азербайджана в период председательства в Тюркском совете способствовали интенсификации деятельности организации и укреплению сотрудничества между входящими в ее состав странами. Как следует из заключительной декларации вчерашнего саммита, страны Тюркского совета однозначно поддерживают и будут поддерживать работу, проводимую Азербайджаном.