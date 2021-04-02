https://news.day.az/politics/1330541.html Милли Меджлис принял отчет Омбудсмена
Милли Меджлис принял отчет Омбудсмена
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоялись слушания годового отчета омбудсмена, сообщает Day.Az.
После слушаний прошли обсуждения по отчету, были выдвинуты предложения.
Затем отчет был вынесен на голосование и принят.
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