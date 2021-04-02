https://news.day.az/politics/1330545.html Министр торговли Турции посетила Милли Меджлис
Министр торговли Турции посетила Милли Меджлис
Делегация во главе с министром торговли Турции Рухсар Пекджан побывала в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.
Делегацию приняла председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
На встрече обсуждались перспективы развития связей между Азербайджаном и Турцией и другие вопросы.
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