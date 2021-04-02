Министр торговли Турции посетила Милли Меджлис

Делегация во главе с министром торговли Турции Рухсар Пекджан побывала в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.

Делегацию приняла председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

На встрече обсуждались перспективы развития связей между Азербайджаном и Турцией и другие вопросы.