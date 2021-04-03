Апрельские бои стали базисом Великой победы Азербайджана

Исполнилось пять лет со дня начала славных апрельских боев. Четырехдневные бои 2016 года, завершились убедительной победой Азербайджана. Эта операция имеет большое военно-политическое значение. Во-первых, апрельские бои развеяли мифы о якобы "непобедимой армянской армии". После оккупации Карабаха армяне сформировали мнение, якобы Азербайджан не в состоянии освободить свои территории. По всем направлениям велась работа по восстановлению нашей территориальной целостности. Для этого была создана необходимая правовая, политическая и экономическая база, а также национальное единство в стране. В ответ на провокацию армянских ВС в апреле 2016 азербайджанская армия провела молниеносную военную операцию. В результате самоотверженности наших героических солдат армянской армии был нанесен серьезный военный и моральный удар. Во время апрельских боев Азербайджан продемонстрировал мировому сообществу, что у него есть право и желание освободить свои территории военным путем, если эти земли не будут освобождены дипломатическим путем.

Об этом Day.Az сказала председатель Комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам семьи, женщин и детей, профессор Хиджран Гусейнова.

Депутат подчеркнула, что азербайджанская армия стала сильнее, современнее, огромная работа была проведена по укреплению ее материально-технической базы.

"Повысился уровень боевой и морально-психологической подготовки личного состава передовых подразделений. Эта армия отличалась от армии Первой Карабахской войны. Ценой своей жизни отважные военнослужащие заложили фундамент Великой победы во время апрельских боев", - отметила она.

Председатель комитета напомнила, что реконструкция села Джоджуг Марджанлы и возвращение туда вынужденных переселенцев стало символом победы четырехдневных боев.

"Апрельские бои укрепили патриотические чувства подрастающего поколения. В течение многих лет статус-кво в Карабахе сохранялся в пользу оккупанта из-за бездеятельности Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта. Из-за некомпетентности сопредседателей в мировом сообществе возникло неправильное представление о том, что конфликт является замороженным. Однако апрельские бои показали, что у конфликта есть военное решение", - заявила депутат.

По мнению нашей собеседницы, апрельские бои стали доказательством того, что армянская армия не смогла бы победить в Первой Карабахской войне без помощи своих покровителей. "Армения является независимым государством только на бумаге. Эта страна находится в прямой зависимости от определенных зарубежных кругов и международных финансовых институтов", - полагает она.

Парламентарий также добавила, что сегодня в регионе появилась новая реальность.

"Нагорно-карабахский конфликт урегулирован, и на данный момент нет территориальной единицы с таким названием. Азербайджан одержал историческую победу во время 44 дневной войны, вскоре наши разрушенные территории будут отстроены заново и настоящие хозяева этих земель туда вернутся", - заключила Хиджран Гусейнова.

Абдул Керимханов