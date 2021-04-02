Апрельские бои заложили фундамент победы, завоеванной Азербайджаном в 2020 году

Апрельские бои 2016 года показали, что Вооруженные силы Азербайджана по всем параметрам превосходят армянскую армию. Об этом сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко, передает Day.Az.

Он отметил, что это, собственно, был первый успешный пример того, как модернизация азербайджанской армии дала свои практические результаты.

"Новый технический облик, новые тактика и стратегия боевых действий, уверенность в своих силах, высокий моральный дух и мотивация личного состава - рядовых, офицеров, генералов Азербайджана - все это стало важным индикатором того, что качественно, по всем основным параметрам азербайджанские Вооруженные силы превосходят противника. Собственно, и успешное наступление это доказало - всего лишь за несколько дней боев были освобождены значительные районы, ранее оккупированные армянами", - сказал Коротченко.

По его словам, это был важный, значимый и ощутимый успех.

"Тогда, пять лет назад, был заложен фундамент той победы, которую завоевал Азербайджан уже в 2020 году. Без опыта апрельских боев, без знаний, уверенности в себе, способности преодолевать сильно укрепленную оборону противника, наверное, все-таки трудно было бы рассчитывать на тот успех, который пришел уже пять лет спустя.

Мы видим, что победа в апреле, а затем окончательная победа уже в ноябре прошлого года показали, что азербайджанские Вооруженные силы - одни из лучших в регионе и действуют эффективно в соответствии с новыми канонами и способами ведения современной войны, войны XXI века", - подчеркнул эксперт.

Говоря о значимости апрельских боев, Коротченко добавил, что Азербайджан смог на практике убедиться в важности различного рода специальных подразделений - спецназа, сил специальных операций и ударных беспилотников.

"Здесь, собственно, была приобретена основа того опыта, тех навыков, которые в дальнейшем за пять лет были усовершенствованы и позволили Азербайджану добиться победы в конце прошлого года, окончательно разгромив оккупантов и изгнав их со своей территории", - сказал эксперт.