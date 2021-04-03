Армяне превратили каждый район Карабаха в "Сталинград"

Вернулся из Карабаха и лишний раз понял, как же аморальна война...Насколько она должна быть противоестественна! Но, нет! Для человечества война обычное и регулярное дело... Мне одинаково дороги и Азербайджан, и Армения (и с той, и с другой стороны живут мои друзья), но то, что я увидел в пяти районах Карабаха, меня потрясло! За тридцать лет оккупации были планомерно разрушены армянской стороной ВСЕ дома, все памятники, все кладбища...Районы заминированы и есть места, где на квадратном метре сапёры находили по четыре мины. Погибло очень много людей, ринувшихся посмотреть на свои освобождённые родные места... И этому нет объяснения и оправдания!

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал известный российский фотожурналист Сергей Киврин.

"Тридцать лет не решался Карабахский вопрос. Тридцать лет зрел этот нарыв. В результате, огромное количество погибших, бездомных, несчастных с обеих сторон...Почему не велись переговоры? Почему надо было всё доводить до этого? Люди должны разговаривать, а не воевать...", - считает он.

Продолжая делиться впечатлениями о поездке, фотожурналист отметил, что в каждом районе Карабаха увидел "Сталинград".

"Разрушено всё! Бедные, брошенные кошки и собаки от голода готовы есть сушки и хлеб... На "улицах" никого, кроме редких полицейских и военных. Попасть в районы могут люди только по специальным пропускам. Идёт стройка аэропорта в Физули, восстанавливаются дороги, трактора пашут землю в разминированных местах...Сколько времени уйдёт на восстановление нормальной жизни, никто не знает", - подытожил Сергей Киврин.